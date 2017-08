Pulisic anota y Dortmund vence 3-0 a Wolfsburgo

BERLÍN, Alemania(AP )

Quizás Christian Pulisic haga que Borussia Dortmund no necesite a Ousmane Dembélé.



La gran promesa del futbol estadounidense anotó un gol y asistió en otro, y Dortmund puso en marcha su temporada de la Bundesliga con un triunfo por 3-0 ante Wolfsburgo.



Dortmund no contó con el delantero francés Dembélé, quien sigue suspendido tras ausentarse de un entrenamiento en abierta rebeldía para forzar al club alemán a venderlo al Barcelona. Dortmund rechazó una primera oferta de 85 millones de euros (100 millones de dólares) con otros 20 millones de euros en bonificaciones.



La ausencia de Dembélé y una lesión de Marco Reus abrieron la puerta a Pulisic, que tiene la titularidad casi asegurada como atacante por los extremos. Y el estadounidense la aprovechó al máximo ante Wolfsburgo.



“Tenemos una postura clara y una idea clara. Si la cumplimos, Dembélé será transferido este verano. Si no, se quedará con Dortmund”, dijo el director deportivo Michael Zorc antes del partido del sábado. “No vamos a esperar hasta el últmo día del mercado de transferencias para tomar esta decisión”.