México llega con presión al duelo de cuartos ante Honduras en Copa Oro

(GH)

La Selección Mexicana avanzó a los cuartos de final de la Copa Oro como primer lugar del Grupo C, sin embargo su rendimiento ha creado mucha presión sobre Juan Carlos Osorio. Su rival en turno es Honduras, a quien enfrentará el jueves en Phoenix, Arizano.En la primera ronda, el Tri venció 3-1 a El Salvador, empató a cero ante Jamaica y derrotó 2-0 a Curazao.El técnico colombiano no realizó ningún cambio en el plantel para la siguiente fase del torneo por la negativa de algunos jugadores y sus clubes. Otros equipos, como Estados Unidos, incorporaron a elementos de mayor jerarquía para la última etapa del certamen.El cuadro hondureño fue tercero del Grupo A luego de caer 0-1 ante Costa Rica, vencer 3-0 a Guayana Francesa y empatar a cero frente a Canadá.De los cinco duelos más recientes entre estas selecciones, México se impuso en tres y empataron en dos más. Su último enfrentamiento fue hace poco más de un mes en el Hexagonal final de Concacaf donde el Tri se impuso por 3-0.El ganador de esta serie se medirá a Jamaica y Canadá en semifinales el fin de semana.Las apuestas deportivas marcan como amplio favorito a México con -188 por su triunfo en comparación al +600 de Honduras y +275 por el empate.En caso de que el Tri se imponga en el primer y segundo tiempo se paga +137 y +275 si vencen luego de igualar al medio tiempo.Los momios marcan que el over de 2.5 goles paga +110 y el under, -143. Oddsshark también reporta que si México gana y mantiene en cero su portería se paga +125, pero si vence y recibe por lo menos un gol se da +300.PRONÓSTICO: México 2-0 Honduras