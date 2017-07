Descarta Bayern Múnich interés por Alexis Sánchez

(GH)

El rumor que colocaba al chileno Alexis Sánchez con el conjunto del Bayern Múnich se desvaneció, después de que el conjunto dirigido por Carlo Ancellotti dio a conocer mediante su presidente, Karl-Heinz Rummenigge, que no está en sus planes contratar al máximo goleador de La Roja.



“No estamos interesados. Acordamos con nuestro entrenador que no ficharíamos (más jugadores) para el ataque. No tendría ningún sentido”, mencionó el directivo a la revista especializada Kicker.



Se especulaba que Arturo Vidal, compatriota de Sánchez, estaba convenciendo al delantero de que dejara al Arsenal y llegara a la Bundesliga.



Por otra parte, se ha rumorado en los último días que el brasileño Neymar, ya no desea estar en el Barcelona, pues a su consideración todo tiene que ser favorable para el argentino Lionel Messi, según el diario Sport.