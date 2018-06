Osorio contempla repetir titulares frente a Corea

MOSCÚ, Rusia(GH)

Desde principios de abril que Juan Carlos Osorio decidió enfrentar a Alemania planteando un 4-2-3-1 así que empezó a trabajar en cada entrenamiento. No obstante prefirió no utilizarlo en ningún encuentro amistoso, para sorprender a los germanos el día del debut.Lo único por definir eran los 11 titulares para encarar el partido. Osorio se había planteado el escenario de defender una ventaja mínima, por lo que también ensayaba con Márquez como tercer central, en un probable cambio.Ahora muchos futboleros viven con la incógnita de que cambios presentará Osorio para el segundo partido del Tri en Rusia 2018, vs Corea. Mas de acuerdo a información recopilada por David Medrano para Récord, el estratega colombiano tiene pensado repetir la oncena titular pero cambiando el parado.Con los mismos que iniciaron ante Alemania la escuadra se puede plantar de distinta manera, Vela podría pasar a jugar en el extremo derecho y dejar a Guardado, Herrera y Layún en medio campo o bien que Gallardo sea volante y que Layún trabaje como lateral. Teniendo en cuenta que son dos rivales totalmente diferentes que no te van a jugar igual.