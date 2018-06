Rangers mandan a Méndez a menores por violación de reglas

KANSAS CITY, EU (AP)

Los Rangers de Texas han enviado de regreso al novato venezolano Yohander Méndez a su filial de categoría Triple A en Round Rock por violar las reglas del equipo.



El zurdo de 23 años estaba programado para abrir el miércoles el último partido de la serie frente a Kansas City, pero el derecho Austin Bibens-Dirkx subirá el montículo en su lugar.



"No se trata de un delito, nada que involucre a Grandes Ligas o la policía", aclaró el gerente general Jon Daniels. “Habrá un programa que implementaremos con Yohander”.

Daniels añadió que al menos un jugador más estuvo involucrado en la infracción, pero su castigo será manejado de manera interna.



El segunda base venezolano Rougned Odor fue eliminado de la alineación de Texas para el partido del martes ante los Reales, pero el manager Jeff Banister se rehusó a comentar si su ausencia estuvo relacionada con el castigo a Méndez.



El incidente del novato ocurrió después de la victoria del lunes por la noche por 6-3 en Kansas City y lejos del Estadio Kauffman.



Banister señaló que Méndez deberá ganarse su regreso a las mayores.

"Parte del desarrollo de donde nos hallamos como club es mantener cierto nivel de normas para jugadores veteranos y jóvenes por iigual", detalló Daniels.



"Parte del proceso de desarrollo de los peloteros jóvenes también está en el asunto de la madurez. Yo diría que en eso fue en lo que falló".



Méndez tiene foja de 0-1 y efectividad de 14.73 en dos partidos, uno como abridor, con los Rangers en la presente temporada. Realizó su primera apertura en ligas mayores el viernes contra Colorado y recibió seis carreras y siete hits en poco más de tres innings en una derrota por 9-5.



El oriundo de Valencia, Venezuela, llegó por primera vez a Grandes Ligas en 2016. He is 0-2 with a 9.00 ERA in 11 career outings.



Bibens-Dirkx fue mandado llamar de Round Rock en reemplazo de Méndez. El pitcher de 33 años tuvo dos aperturas con Texas esta temporada, sumando record de 0-1 y efectividad de 6.55.