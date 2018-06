Triunfo mexicano vs Alemania ya tiene monografía

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

LISTA LA MONOGRAFÍA DEL 1-0 #MEX VS #GER



Denle un chingo de RTs para que las próximas generaciones recuerden este día HISTÓRICO, amigos. pic.twitter.com/Np0BY1l8UV — Mario (@mareoflores) 18 de junio de 2018

El ilustrador Mario Flores publicó una nueva monografía, esta vez sobre la victoria de la Selección Mexicana de futbol ante el campeón del mundo, Alemania.La imagen, que en poco tiempo llegó a más de cinco mil "me gusta" y tres mil retuits, festeja el primer partido del Tri en el Mundial de Rusia 2018, que ganó 1-0 ante el equipo teutón.Asegura que la imagen ha tenido buena aceptación en general. "Es que todos quedamos de buenas", ríe.En las viñetas podemos encontrar imágenes de temas que han dado de qué hablar en el país, como a Héctor Herrera, según el propio Flores, "con cara de chiste" acompañado de escorts.A Hirving Lozano, Javier "Chicharito" Hernández, Rafael Márquez, Andres Guardado y Juan Carlos Osorio aparecen como los principales heróes mexicanos.¿Crees que si el Tri llega al quinto partido podrán ser héroes nacionales modernos?, le preguntamos."Definitivamente. Nunca se ha hecho, y el fut influye mucho en la autoestima de un país", responde.Sobre sus jugadores favoritos afirma que Javier Hernández le cae bien, aunque acepta que es malo, "patas de plomo, pero me cae bien".También Guillermo Ochoa "se rifa en cada Mundial... hasta que luego ya no, jaja".