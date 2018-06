Aficionados saudíes viajan en moto hasta Moscú

ROSTOV DEL DON, Rusia(AP)

Cuando alguien vive en busca de aventuras, no importa el destino, sino el trayecto. Tampoco son determinantes los tropiezos.



Como una goleada de 5-0 sufrida por el equipo que ese alguien apoya en el primer partido del Mundial.



Un grupo de cuatro saudíes recorrió 3.500 kilómetros en motocicleta sólo para ver que la selección de su país había caído por ese marcador ante Rusia. Pero Ahmed Benawi y sus tres amigos niegan que algo pueda restarles entusiasmo en un viaje que conjuga sus dos mayores aficiones: las motocicletas y el futbol.



Así, la derrota se matiza simplemente por la satisfacción de un viaje que los llevó desde Frankfurt y a través de Polonia y Bielorrusia, hasta Rostov del Don, una ciudad ubicada a alrededor de 1.100 kilómetros al Sur de Moscú.



A bordo de sus motocicletas de 1800CC, “The Travelers”, como se hace llamar el grupo de Benawi, Talal Obiad, Satam Sardidi y Sultan Hawsawi, recorren las calles y carreteras de Rusia siguiendo la huella de la selección saudí, cuya actuación en el duelo inaugural ante el anfitrión en Moscú tal vez sea la peor parte de esta experiencia.



“¿Sabes? Esto es futbol. En el futbol se gana o se pierde, o a veces se empata. En nuestro primer partido no jugamos bien y perdimos. Está bien”, dijo Benawi sin perder la sonrisa que oculta a la perfección sus 57 años de edad. “Pero Arabia Saudí debe ver al futuro. Vamos contra Uruguay. Apoyamos a nuestro equipo y esperamos que gane.



“Ganaremos”.

Los resultados en la cancha han sido para el olvido. El trayecto, memorable.



No tardaron en obtener estatus de celebridades desde su llegada Rostov del Don la noche del lunes. Las cámaras los persiguen, al grado que incluso los policías alrededor de la Arena dejaron de lado por unos instantes su serio semblante para tomarse una foto con ellos.



Así ha sido desde que se subieron a sus enormes motocicletas, enviadas especialmente en un avión de carga hasta Frankfurt. A lo largo del camino y con música pop árabe sonando en las bocinas, no han encontrado un solo obstáculo. Las fronteras no los detienen. Tampoco las barreras de la lengua. Para ello existe las apps de traducción y los buenos deseos de todos los que se han cruzado en su camino.



Así el trayecto se hace más corto para Benawi, un jubilado ingeniero de aviones, y sus acompañantes: un agente aduanero, un empresario y un jubilado de Mecca, Medina y Yida.



Pero la aventura aún no termina. Aún hay kilómetros por recorrer.



Una vez concluido el duelo del miércoles ante Uruguay tomarán de nuevo carretera con destino a Volgogrado, donde presenciarán el encuentro ante Egipto con la esperanza de que los resultados les regalen un nuevo destino en octavos de final antes de emprender el viaje a casa.