Javier Hernández pide calma para los próximos partidos del Mundial

(El Universal)

En medio del triunfalismo. En medio de las aspiraciones fuera de la realidad. En medio de quienes ya piensan en más allá, aparece Javier Hernández.



Figura mediática de la Selección Nacional Mexicana desde su aparición (2010), el Chicharito pide calma, congruencia, respirar hondo y piensa en el siguiente paso, en el siguiente escalón para llegar al verdadero objetivo, que va más allá de ganarle a Alemania.



“Si no le ganamos a Corea del Sur y a Suecia, de nada va a servir. Es un paso y ya”, declaró Hernández, quien es de los que más festejó el histórico triunfo ante la vigente campeona del mundo.

“No me da pena decirlo, así me pongo en los partidos, abracé a mis compañeros, es normal”.



Parecería que a Javier no le interesa celebrar, que lo que sucedió la noche del domingo en el estadio Luzhninki, era como otro día de trabajo más. Sólo eso parece, “porque sabíamos que al final iba a ser muy complicado, muy difícil”.



Y fue complicado, fue difícil, sobre todo en los últimos minutos, cuando los germanos se fueron encima, pero tuvo un final feliz.



Aunque sólo fue el primer capítulo: “Nos encanta no ser novelescos, en un país tan polarizado como es el nuestro, donde nos encanta el blanco y el negro, los grises son importantes. Esto es futbol, esto es vida, esto es deporte, nada es predecible, no son matemáticas, no hay guión, sabemos que lo único que podemos hacer es tratar de manejar el destino con nuestras manos para tratar de ganar y llevarnos el marcador a nuestro favor, si es que el futbol lo decide”.



Y el futbol así lo decidió, los dioses de la cancha señalaron al equipo verde como el ganador, en un triunfo épico, histórico, relevante, pero... “De nada va a servir si no le ganamos a Corea y a Suecia”, interrumpe Hernández en un golpe de realidad, “si no tenemos otra gran actuación y nos llevamos los tres puntos, lo pasado, de nada sirve”.



Por eso indica... “Esto es sólo un escalón”. Por eso reitera “calma, hay que tener calma, hay que disfrutarlo, no digo que no nos alegremos, pero sólo es un paso en la escalera que nos puede llevar a donde queremos. Sí, le ganamos al campeón del mundo, pero con pros y contras, es algo normal”.



TODOS CON MÉRITOS

La prensa trata de ensalzar a un personaje en particular, en esa búsqueda incansable de encontrar héroes, pero Javier Hernández señala a todo el equipo mexicano como el personaje principal de la gran historia.



Sobre todo en la jugada del gol, “fue muy buena —relata—. Hirving [Lozano] anda muy bien, desde Holanda viene así, qué lástima que no pudo quedarse con la Bota de Oro (título de goleo), la definió muy bien. Pero igual jugó de forma excelente Carlos [Vela]; Miguel [Layún] por la otra banda”.



Apenas fue un escalón en el camino hacia la consagración, esa que el futbol mexicano ha buscado, “es un levantón de confianza”.

Al final, para la Selección Mexicana, esto apenas comienza.