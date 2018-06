Sanciona FIFA grito 'homófobo' ... otra vez

MOSCÚ, Rusia(El Universal)

A pesar de la campaña hecha por la Federación Mexicana de Futbol, para que el famoso grito de “Ehhh pu…” no apareciera durante el Mundial, el domingo en la presentación de México se hizo presente.



Por lo cual la FIFA multó a la FMF con medio millón de dólares. El grito apareció en reiteradas ocasiones cada vez que Manuel Neuer despejaba el balón.



Además se ha advertido a la afición en redes sociales que en caso de que el grito vuelva a aparecer en los partidos contra Corea y Suecia, las autoridades rusas tienen la certificación para retirarlos del estadio y detenerlos.



“Durante los partidos no grites ni insultes a los jugadores, no utilices palabras altisonantes. Te pedimos que no grites ‘P…’ durante los encuentros. Las agresiones a la dignidad sexual son castigadas con cárcel”, informa el comunicado.



Esta es la doceava multa que recibe la FMF por este famoso grito, ya que durante las eliminatorias mundialistas fue multado diez veces, pagando más de 3 millones de dólares.



El TAS eliminó dos multas a la FMF que habían sido propiciadas en los partidos contra El Salvador y Canadá, el 13 de noviembre del 2015 y el 29 de marzo del 2016. La cantidad económica que debían pagar eran de 15 y 20 mil francos suizos.