Sueña el 'Tri' a lo grande

MOSCÚ, Rusia(Agencia Reforma)

El triunfo ante Alemania para México fue un mensaje de que haciendo las cosas bien, el Tri tiene una oportunidad importante de trascender por delante, y si eso lo entiende el grupo la historia para la Selección podría cambiar.



Con mesura, pero aún feliz por lo que se logró ante el campeón del mundo, Miguel Layún no descarta una historia con un desenlace feliz para México.



“Hoy en día no hay esa diferencia que existía anteriormente, pueden pasar muchas cosas durante este Mundial, nosotros no sé si hemos mandado un mensaje externo, pero internamente nos hemos dado un mensaje muy claro, que es que podemos, y en verdad somos capaces de competir contra cualquiera, no sé qué va a pasar mañana o en el partido contra Corea”, comentó.



“Pero yo te tengo que decir que tenemos que ser conscientes de que tenemos esa capacidad, de que podemos lograr las cosas que nos proponemos, que trazamos cuando estamos concentrados, entonces si lo entendemos de esta manera, tenemos una bonita posibilidad delante de nosotros, no hay nada escrito pero a mí me llena de ilusión lo que vivimos ayer porque creo que puede ser una bonita historia”.



Un punto de referencia para pensar en ello, es a decir de Layún, lo mucho que las distancias se han recortado en este tipo de competencias.