Me van a valorar más el día que me retire: "Memo" Ochoa

La carrera de Guillermo Ochoa ha sido marcada por las críticas, frente a esto el portero mexicano aseguró que cuando se retire del futbol valoraran el trabajo que realiza.



"Yo creo que hay mucha gente que me reconoce el trabajo, otra que no tanto, pero se va a valorar más el día que me retire", aseguró el guardameta en entrevista a Claro Sports.



Ochoa se encuentra cumpliendo su sueño de jugar en Europa y afirmó que siempre trabajó para lograr lo que ningún otro mexicano había conseguido y para desafiarme así mismo.