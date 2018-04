Hace cuatro meses triunfaba con Cruz Azul: Paco Jémez

(El Universal)

El técnico español fue contundente. Tal vez en México no tengan la misma imagen, pero Paco Jémez está seguro de algo: Hace cuatro meses estaba triunfando en México y cuatro meses después es todo lo contrario.



En entrevista para el programa de radio T4, el estratega que hoy dirige a la Unión Deportiva Las Palmas, aseguró que ha pasado de sentirse "el tío más grande del mundo, a no querer ni mirarse en el espejo".



El ex estratega de La Máquina llegó al equipo de Islas Gran Canaria para salvarlos del descenso; sin embargo, el resultado ha sido negativo.



"Venimos a intentar salvar a un equipo que estaba último y los resultados no llegan", reconoció el técnico de 48 años.



El español exclamó que "los años malos la gente tiende a olvidarlos rápido y creo que éste hay que recordarlo. No se puede olvidar este año para saber que cuando las cosas se hacen mal tiene consecuencias".