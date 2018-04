Bateador "Criminal"

GUADALAJARA, JALISCO()

Con apenas dos semanas y media de acción, en las Grandes Ligas ya se habla de las proyecciones a Novato del Año tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional.



En el Joven Circuito, los reflectores apuntan al japonés Shonei Ohtani, pitcher de los Angelinos de Anaheim, mientras que en el Viejo Circuito el jalisciense Christian Villanueva y el lanzador Joey Lucchesi, ambos de los Padres de San Diego, son los debutantes más destacados.



Ohtani es el actual fenómeno en MLB porque desde la loma lleva marca de 2-1 y con el bat ostenta un promedio de .367, 4 jonrones, 11 carreras producidas y 5 anotadas, un doble, un triple y 4 bases por bolas en 30 turnos al bat.



Villanueva apareció en el mapa con aquellos 3 cuadrangulares ante los Rockies de Colorado el 3 de abril y pese a caer en un bache de .148 de promedio y 12 ponches en los siguientes 8 juegos, es uno de los que encabeza a los novatos con 16 hits, 4 dobles, 6 vuelacercas y 13



impulsadas.



El tapatío participó en una dinámica en Twitter desde la cuenta oficial de los Padres en donde los aficionados del equipo de San Diego le hicieron preguntas con la etiqueta #AskThePadres para conocerlo más allá del terreno de juego.



Aquí las más destacadas.



AP: ¿Es especial jugar en una ciudad que tiene tanta cultura mexicana?



CH: Sí, me siento muy bien aquí en casa.



AP: ¿Quién era tu jugador de beisbol favorito?



CH: Vinny Castilla. Jugó en la tercera base y tenía mucho poder.



AP: ¿Por qué apodo te gustaría que te llame la gente?



CH: "Criminalito" (A Castilla le apodaban "El Criminal").



AP: ¿Asada o adobada?



CH: Asada.



AP: ¿Corrido o banda?



CH: Banda.



AP: ¿Cómo te sientes de jugar pronto en tu País?



CH: Muy feliz. No puedo esperar por estar allí jugando frente a mi gente mexicana.



AP: ¿Qué cosas en específico trabajaste en la pretemporada para tener este gran comienzo que estás teniendo?



CH: Obviamente mi estado físico y trabajé en ser más paciente en el plato, específicamente en esperar por el (mi) lanzamiento y no el pitcheo del lanzador.



AP: ¿Birria de res o chivo?



CH: De res.



AP: ¿Quién fue tu



inspiración?



CH: Mi padre.



AP: ¿Porqué usas el 22?



CH: El equipo me lo dio.