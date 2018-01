Candidatura sigue unida pese a Trump: Decio de María

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Pese a la política exterior de Donald Trump, la candidatura tripartita de México, Estados Unidos y Canadá para organizar el Mundial 2026 seguirá "unida".



Según Decio de María, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), el proyecto es entre "los tres países que trabajan de forma conjunta".



Trump, primer mandatario estadounidense, tuiteó que "México es el país más peligroso del mundo".



Sunil Gulati, mandamás de la US Soccer, aceptó anoche que la percepción actual en el mundo acerca de los Estados Unidos ha afectado la postulación para la Copa del Mundo.



"Yo en política no me meto, pero sí puedo señalar que, como dice el slogan, estamos unidos", rechaza De María.