El eterno subcampeón

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El nuevo milenio llegó y con ello un título por barrida ante Naranjeros de Hermosillo, desde entonces, Mayos de Navojoa no ha sabido lo que es probar las mieles del éxito en la Liga Mexicana del Pacífico.



Una final que nunca se ha visto es la que arrancará mañana en Culiacán, Sinaloa, donde ambas escuadras tratarán de sumar un título más a sus vitrinas, el cual sería el tercero en la historia del cuadro sonorense.



Después de esa segunda corona lograda de la mano del manejador Lorenzo Bundy, la tropa navojoense volvió a tener la oportunidad en la campaña 2013-2014 bajo el mando del mismo estratega, pero la historia no se repitió y perdieron en siete juegos.



Luego de temporadas de reestructuración, de varios cambios de timonel y un sentimiento permanente de que ese año sí sería el bueno, pareciera que esta es la ocasión que mayores esperanzas les da de volver a alzar el cetro.



Fue en la temporada 1972-1973 cuando Mayos llegó por primera vez a una final, en la cual cayeron ante Yaquis de Ciudad Obregón, mientras que para la 1974-1975 la historia fue similar, ahora ante Naranjeros.



El primer título en la historia para Mayos se presentó en 1978-1979, cuando dirigidos por Chuck Goggins vencieron en seis encuentros a los mismos capitalinos, desatando la algarabía en una ciudad que se vio revolucionada por este deporte.



Las grandes temporadas en el tema deportivo regresaron para ellos y llegaron a tres finales de forma consecutiva, desde la 1987-1988 hasta la 1989-1990, pero el gran paso no se pudo dar en ninguna de esas.



Los intentos siguieron, y en la 1991-1992 y la 1993-1994 vieron cómo los de Hermosillo ejercían una paternidad en finales ante ellos, para que posteriormente en la 1997-1998 su némesis fuera Venados de Mazatlán.



Es esta ocasión, una oportunidad más llega vestida de guinda, la cual cuenta con una gran rotación abridora y una ofensiva que tienen pocos huecos, pero que tratarán de tomarla con las manos y no dejarla ir, iniciando en el viejo Manuel "Ciclón" Echeverría, el cual luce similar que en 1970, cuando por primera vez vio la luz.