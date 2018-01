"Quedaron Charros en deuda": Oyervídez

GUADALAJARA, JALISCO()

Los Charros regresaron a Jalisco después de quedar eliminados de los Playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico, y para José Oyervídez el equipo quedó en deuda con la afición.



"La meta de todos era quedar campeones y desgraciadamente no se pudo cumplir, trataremos la próxima temporada enfocarnos en eso para hacer mejor las cosas", dijo el pítcher derecho.



La novena tapatía cayó el miércoles por 4-2 ante los Mayos de Navojoa en el sexto juego de las Semifinales, la cual perdió 4-2.



En los seis encuentros que duró este Playoff, la ofensiva jalisciense dejó a 30 corredores en las almohadillas, algo que Oyervídez consideró clave ante los sonorenses.



"El bateo oportuno más que nada. Por ejemplo, en el primer juego bateamos más que ellos, pero nunca dimos el hit bueno para hacer las carreras", comentó.



Quien llegó a reforzar el bullpen de Jalisco el 11 de diciembre, procedente de los Mayos, no cree que la presión por ser anfitriones de la Serie del Caribe haya sido un punto a tomar en cuenta para la eliminación de la postemporada.



"Eso no tiene nada que ver, el equipo estaba muy motivado, queríamos llegar a esa Serie del Caribe", expresó.