Tom Brady despierta dudas por lesión

Foxboro, Massachusetts()

Tom Brady no se ha perdido muchos partidos durante su carrera de 18 años en la NFL. Y nadie se muestra muy preocupado por la posibilidad de que el quarterback se ausente de la final de la Conferencia Americana, prevista para el domingo.



No obstante, después de que Brady no participó en la práctica de ayer con los Patriotas ni habló con la prensa como estaba previsto, surgieron especulaciones sobre la salud del mariscal de campo de 40 años.



Brady no se entrenó por una lesión de la mano derecha, un día después de que esa misma dolencia limitó su actividad y justo cuando Nueva Inglaterra se prepara para enfrentar a Jacksonville en el duelo por el cetro de la Americana.