Yordanis disfruta al máximo su temporada

MEXICALI, Baja California(GH)

Ha sido una de las revelaciones del Club Águilas de Mexicali, su bateo agresivo y su rápido fildeo, le han permitido que pueda jugar una cantidad aceptable de juegos en esta temporda dentro de la Liga Mexicana del Pacífico, situación que Yordanis Linares se encuentra disfrutando al máximo.



El pelotero cubano es claro en sus palabras y a pesar de que afirma verse jugando la final con Águilas, hace énfasis en que disfruta el día a día, el juego a juego y que solamente piensa en el juego que tiene en puerta.



“En mi primera temporada me ha ido súper bien, porque es un beisbol muy diferente al que yo practicaba en Cuba y aún así siento que me ha ido bastante bien, la gente me ha tratado bien, yo disfruto mucho jugar aquí”, comenta.



“Me he adaptado bastante bien al equipo, siento que es como mi segunda familia porque convivo con ellos todos los días, mis compañeros me han ayudado bastante, la verdad yo me veo llegando con ellos a lo más lejos”, extiende.



Sobre los cambios que hubo al principio de temporada sufrió el conjunto mexicalense, en cuanto a manager y varias bajas de jugadores, Linares confiesa que el equipo nunca se desconcentró y que él en lo personal siempre supo lo que tenía que hacer.



“Nunca nos influenciamos mucho cuando hubo esos cambios, yo en lo personal siempre salí a hacer lo que hago siempre, que es jugar mi pelota, mi beisbol, siempre va a ser una pena ver que se vaya gente del club, pero nosotros tenemos que seguir con lo nuestro”, comenta.



Sobre la sequía de títulos, Yordanis Linares volvió a enfatizar: “No podemos pensar en el pasado, porque ya pasó, tenemos que ir juego por juego y llegar hasta donde podamos”.