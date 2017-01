Tal y como lo predijo El "Chispa"

MEXICALI, Baja California(GH)

Se encuentra en la disputa de su temporada #18 de la pelota invernal, es Carlos “Chispa” Gastélum, el segunda base ve la serie entre los emplumados y Naranjeros como un duelo parejo.



“Juegos muy peleados, a excepción del segundo, pero no hemos bajado la guardia, vamos día por día, juego por juego y esperamos que este no sea diferente, creemos que será una gran serie”, comentó.

A pesar de los años de experiencia que tiene en la liga, no deja de aprender, “uno va aprendiendo cada año, el beisbol no se deja de aprender, hay mucha gente joven que llega y pide consejos.”, pronunció.



También expresó lo que hace que el circuito invernal siga en crecimiento,“hay mucho prospecto de Grandes Ligas y otros que vienen a jugar”, dijo.



Sabe que ha sido una temporada de altibajos para Naranjeros, pero sabe que el estar juntos como grupo los ha hecho fuertes.



“La unión, el no bajar la guardia en las buenas y las malas, esto del beisbol da muchas vueltas, de repente podemos dar una voltereta,tenemos que seguir luchando”, concluyó.