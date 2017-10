Ex DT de mujeres de Inglaterra fue racista

LONDRES(AP )

El ex técnico de la selección femenina de futbol de Inglaterra, Mark Sampson, insultó con racismo a dos de sus jugadoras, concluyó una investigación de la Asociación de Futbol inglesa (FA).



Sampson fue absuelto de las acusaciones de discriminación por investigaciones previas de la federación, pero fue despedido el mes pasado por un caso no relacionado de conducta inapropiada con jugadoras en un cargo anterior a ser contratado como entrenador de Inglaterra en 2013.



La nueva pesquisa sobre la conducta de Sampson con las futbolistas Eni Aluko y Drew Spence comenzó al surgir nueva evidencia.



“Llegué a la conclusión de que en dos ocasiones distintas, MS (Sampson) hizo comentarios imprudentes en tono de broma, que, para efectos legales, fueron racistas”, dijo la abogada Katharine Newton en un informe publicado el miércoles tras una pesquisa del Parlamento británico, antes de una audiencia sobre el escándalo.



En uno de los comentarios de Sampson en 2014 hacia Aluko, el entrenador le pidió que sus familiares nigerianos no fuesen a un partido debido al virus del Ébola.