Así no se queda

Las Vegas, Nevada(GH)

Saúl "Canelo" Álvarez dijo estar dispuesto al desempate con el kazajo Gennady Golovkin, lo que desconoció es si sería en mayo o septiembre del próximo año.



Después de un polémico empate la noche del sábado en la arena T-Mobile de Las Vegas, Nevada, el púgil tapatío dijo que analizará con calma qué sigue.



"Si la gente quiere ver el desempate lo hacemos, pero no sé cuándo sucederá, quiero descansar el resto de año, no tengo cabeza para nada más y ya después nos sentaremos a ver qué es lo que sucederá", aseveró tras el combate.



Las tarjetas de los jueces con 118-110 para el "Canelo", 15-113 para "GGG" y un 114-114 no dejo a nadie contento incluyendo al mexicano que buscaba los tres campeonatos de peso Medio en poder de Golovkin.



"No pensé en las tarjetas, simplemente creo que gane unos ocho rounds, pero en la puntuación no fue algo en lo que estuve pensando".



También consideró que el combate devolvió brillo al boxeo tras las malas funciones catalogadas estelares en los años recientes.



"Fuera del empate creo que esta pelea le dio el boxeo lo que necesitaba credibilidad y eso lo más importante".



Álvarez también dejó claro que la fuerte pegada de "GGG" no es lo que esperaba, incluso intento noquearlo, pero no pudo acabarlo.



"Tiene el poder diferente a otros peleadores, pero no es el monstruo que decían que tenía una pegada temible, no sentí eso", explicó pese a verse en apuros en los últimos tres episodios.



"Quise noquearlo esa es la verdad, pero no tenia enfrente a un peleador fácil esa es la realidad".



Álvarez queda con récord de 49-1-2, 34 KOs y con 10 triunfos y dos derrotas en peleas de título mundial; Golovkin con 37-0-1, 33 KOs y es la primera vez que hila dos combates sin noquear.



GOLOVKIN MOLESTO CON LA DECISIÓN



Como "terrible" calificó Gennady Golovkin el empate ante Saul "Canelo" Alvarez.



"Este tipo de resultados es malo para el deporte. No sé si habrá revancha, yo sólo me dedico a pelear, el resto del los promotores".



Quien tampoco dio crédito a lo a sucedido fue el promotor del kazajo, el mexicano Abel Sánchez.



"Creo que se tiene que hacer algo porque es injusto para los peleadores", exigió en presencia del comisionado de boxeo en Nevada Bob Bennet.