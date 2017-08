Cruz Azul acecha la punta de la tabla general en su duelo ante Atlas

(Tomada de la Red)

Cruz Azul aún no goza del rendimiento que desean sus aficionados, pues solo han ganado una vez en el torneo, sin embargo tampoco han perdido. Ahora pondrán a prueba su fuerza de local ante Atlas.Los dos equipos tienen seis puntos y una diferencia de dos goles, sin embargo los rojinegros han anotado en más ocasiones por lo que están un puesto por encima de los de La Máquina.Los capitalinos suman una victoria y tres empates, los tapatíos dos triunfos y dos caídas.El equipo de José Guadalupe Cruz tiene en su contra no solo la condición de visita, sino que además liga dos derrotas que aumentan la presión en el plantel. Cabe recordar que no cuentan con su capitán, Rafa Márquez.La ventaja para los visitantes es que cuentan con Matías Alustiza, quien suma tres anotaciones en lo que va del torneo.Cruz Azul jugará su tercer partido consecutivo en casa, pero Paco Jémez tuvo un enfrentamiento con unos aficionados la jornada pasada (empate a cero con Toluca) y fue expulsado a media semana en el compromiso de Copa (1-0 ante Atlético Zacatepec).De acuerdo a las apuestas deportivas , Cruz Azul parte como favorito para llevarse los tres puntos de su estadio con -118, mientras que la victoria del Atlas parece más lejana con +333. El empate se cotiza en +245.Los momios también ofrecen +130 por un over de 2.5 goles y -167 por un under.Un 1-0 a favor de los locales da +525 y un 2-0, +700. Estos marcadores a favor de Atlas otorgan +1000 y +2500. Un 0-0 también paga +700 y empate a uno, +550. Oddsshark añade que si Cruz Azul gana y recibe gol en contra se da +350 y +175 si vencen sin permitir gol atrás.Estas combinaciones a favor de Atlas dan +700 y +500, respectivamente.PRONÓSTICO: Cruz Azul 1-2 Atlas