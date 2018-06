El Pelotazo a Carlos Carrasco sólo le propagó un hematoma

CLEVELAND, Ohio(AP)

El abridor venezolano Carlos Carrasco de los Indios de Cleveland sólo sufrió un hematoma en el codo tras ser golpeado por una línea ante Minnesota.Una resonancia magnética al pitcher derecho resultó negativa el lunes y probablemente regresará a la rotación una vez que concluya su plazo en la lista de lesionados.El manager Terry Francona expresó alivio de que la lesión no sea más seria.Carrasco recibirá tratamiento las siguientes 48 horas y luego será evaluado el miércoles.En el segundo inning del partido del sábado, el astro Joe Mauer de los Mellizos conectó una línea que Carrasco no pudo eludir.El sudamericano de 31 años, uno de los lanzadores más consistentes de la Liga Americana las últimas tres temporadas, tiene un historial de golpes en la lomita.En 2015 recibió un pelotazo en el rostro y en 2016 se perdió los playoffs luego de romperse la mano.A pesar de su historial, Carrasco no ha mostrado ningún nerviosismo y Francona no espera que el incidente más reciente lo moleste.