El equipo de Japón en el Mundial preocupado por el terremoto

SARANSK, Rusia (AP)

Las noticias sobre un terremoto en Japón y una falsa alarma en la madrugada en un hotel de un equipo le han dado al equipo de la Copa del Mundo de ese país algunos momentos inquietos.



El entrenador de Japón, Akira Nishino, quien formó su reputación profesional como entrenador de Gamba Osaka, dijo que él y varios de sus jugadores tienen conocidos o seres queridos afectados por el terremoto del lunes, lo que representa una distracción desagradable en vísperas del primer partido del Grupo H contra Colombia en Saransk.



"El impacto psicológico es algo que me preocupa un poco en este momento", dijo Nishino antes de la sesión de entrenamiento del lunes por la tarde. "Como miembros del personal, estamos consultando con ellos y me gustaría que se establezcan lo antes posible".



Osaka es la segunda ciudad más grande de Japón. El terremoto de magnitud 6,1 mató al menos a tres personas, incluida una niña de 9 años, e hirió a cientos.



El centrocampista y capitán Hasebe Makoto dijo que en nombre del equipo, "desea expresar sus más sinceras condolencias a aquellos que han sido afectados y espero que el daño se pueda limitar tanto como sea posible y la recuperación sea lo más rápida posible".



Makoto estuvo de acuerdo en que los jugadores con seres queridos en el área de Osaka "podrían haber sido impactados negativamente" emocionalmente.



"Al equipo en general le gustaría extender el apoyo, y a mí, como capitán, nos gustaría hacer eso", dijo.



Los jugadores de Japón con lazos de Osaka incluyen al arquero Masaaki Higashigushi y al centrocampista Hotaru Yamaguchi, que juegan profesionalmente en Osaka, mientras que el centrocampista ofensivo Keisuke Honda nació en la zona.



Nishino dijo que él y los jugadores se enteraron del terremoto poco después de que ocurriera, porque se activó una alarma en el hotel del equipo en Saransk y sonó durante aproximadamente 15 minutos aproximadamente al mismo tiempo que el terremoto.



"La alarma continuó por un tiempo y hay algunos jugadores delicados y nerviosos, y algunos de ellos parecían un poco cansados por la mañana", dijo Nishino. "Así que supongo que hubo un impacto negativo".



Los oficiales del equipo dijeron que ninguno de los jugadores ha reportado lesiones relacionadas con el terremoto entre familiares o amigos cercanos, y los jugadores no han reportado ninguna dificultad para contactar a sus seres queridos.



"No hay problemas con los amigos con los que me he puesto en contacto, pero muchas personas resultaron heridas y creo que todavía hay muchas personas a las que no he contactado", dijo el alero Shinji Okazaki, que también juega en Leicester City. "Espero poder manejar su situación tan pronto como pueda".



Hubo algunas buenas noticias para Okazaki en el campo. Volvió a entrenar después de perderse los últimos cuatro días para descansar una molesta lesión en el gemelo.



"Siento que todavía no es tan bueno como podría ser", dijo Okazaki después del entrenamiento. "No es el 100 por ciento, pero está bien, está mejorando, y espero pulir mis habilidades y que no habrá ningún problema.



"Debo hacer todo lo posible porque fui elegido para el equipo japonés y siento esa responsabilidad porque soy un representante del equipo", agregó. "Realmente me siento mejor ahora, así que no necesito pensar sobre esto. Solo necesito concentrarme en el juego".