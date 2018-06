Chicharito suelta las lágrimas al cantar el Himno Nacional

(AP)

Uno de los momentos más emotivos del Alemania vs México, fue la ceremonia de los Himnos Nacionales en el estadio Luzhniki en Moscú.Primero se entonó el de los alemanes y después, se dio paso al mexicano. La euforia y ganas de hacer un buen papel, motivaron a los aficionados, quienes a una sola voz, hicieron retumbar el estadio con la letra del himno.Uno de los más conmovidos durante el acto previo al partido, fue Javier el 'Chicharito' Hernández, a quien se le salieron las lágrimas durante la ceremonia.Al final, México lo ganó por la mínima para conseguir uno de los resultados más importantes en la historia del futbol mexicano.La emoción y las lágrimas no terminaron ahí, pues, al final del encuentro con la victoria del Tricolor, Hernández Balcázar se tiró al césped y no se pudo contener después del resultado histórico de la Selección Nacional.