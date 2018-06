VIDEO: Maradona se rinde ante Memo Ochoa

MOSCÚ, Rusia(El Universal)

Diego Armando Maradona destacó la labor de Guillermo Ochoa en la victoria ante Alemania, además de que aseguró que la Selección Mexicana ha dejado una buena imagen del futbol latinoamericano."Un arquerazo", dijo el astro en el programa La Mano del 10, "lo vengo viendo desde que América jugó contra Arsenal (de Sarandí, la Copa Sudamericana). También destacó el valor y atrevimiento de Hirving Lozano en la jugada del gol, cuando antes "Chicharito había tenido una y no disparó de izquierda".Unos días después de que arremetió contra México al asegurar que no merecía la sede del 2026, ahora elogió el resultado frente a los teutones."Alemania no le regaló nada, pero México supo solucionar todos los problemas en la cancha... ¡y qué contragolpe!", sentenció.