Pacquiao aclara que no ha roto del todo con Roach

MANILA (AP )

Manny Pacquiao aclaró su vínculo de 16 años con el entrenador Freddie Roach no está del todo roto.



El ocho veces campeón mundial en diferentes divisiones informó que será entrenado por Restituto "Buboy" Fernández y Raides "Nonoy" Neri en la pelea contra el argentino Lucas Matthysse por el título welter de la AMB en Kuala Lumpur, Malasia, el 15 de julio. Pero que eso será de manera experimental.



“Aún no le cerrado la puerta a Freddie”, señaló Pacquiao el miércoles. “Solo queremos ver cómo Buboy maneja esta pelea y luego volvemos con Freddie. Lo que quiero decir es que voy a tomar a decisión, pero de momento no he tomado una decisión definitiva”.



Pacquiao anunció sus planes para esta pelea la semana pasada en una el último párrafo de un comunicado de prensa.



Roach indicó que no se enteró de que no iba a estar en la esquina de Pacquiao en Malasia hasta que se divulgó el comunicado del filipino.