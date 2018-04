Suspenden seis meses al "Canelo" por dopaje

(AP)

a Comisión Atlética de Nevada anunció la suspensión el miércoles.



Tanto Álvarez como sus representantes en la empresa promotora Golden Boy Promotions, no comparecieron ante la audiencia mensual de la comisión. El abogado del boxeador mexicano, Ricardo Cestero, representó a su cliente mediante teleconferencia.



Caroline Bateman, fiscal adjunta del estado de Nevada, recomendó la sanción de seis meses a partir de la fecha del primer positivo de Álvarez, el 17 de febrero.



Álvarez también tendrá que someterse a controles antidopaje. No se recomendó una multa debido a que las previas se aplicaron con las bolsas que el sancionado iba a recibir. Dado que la revancha del 5 de mayo contra Gennady Golovkin fue cancelada, no había una bolsa de por medio.



Bateman señaló que Álvarez ha cooperado con las autoridades desde el positivo por Clembuterol, y que eso fue un factor que incidió para una sanción menor al castigo habitual de un año.



Cumplida la suspensión, Álvarez podría volver a pelear en septiembre de este año, a tiempo para el fin de semana de la independencia de México. Ello abriría las puertas para concretar la revancha con Golovkin, precisamente un año después del empate que protagonizaron en Las Vegas.



Golovkin, el invicto campeón mediano, dijo tras la cancelación de la revancha que aún quería defender sus títulos el 5 de mayo. Lo hará ante Vanes Martirosyan en Carson, California, el próximo mes.



Álvarez atribuyó al consumo de carne contaminada por su positivo y prometió defenderse ante la comisión. Pero con la suspensión provisional tras el positivo y con escaso tiempo entre la audiencia y la pelea, los promotores decidieron cancelar la pelea.



“Aunque la mayoría de los deportes profesionales, las agencias internacionales antidopaje y las comisiones de boxeo en Estados Unidos tratan la contaminación por carne de manera diferente a otros resultados positivos, Nevada no lo hace.



"Canelo" y Golden Boy Promotions respetan las reglas de Nevada y por ello están satisfechos con el acuerdo alcanzado hoy”, rezó un comunicado de Golden Boy que fue difundido tras la audiencia.