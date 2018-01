Sin fecha para el debut de Donovan en México

CIUDAD DE MÉXICO (AP )

El técnico del club León afirmó que no sabe cuándo se reportará a los entrenamientos el estadounidense Landon Donovan, y mucho menos la fecha en que debutará en el torneo Clausura del fútbol mexicano.



Donovan fue presentado oficialmente el lunes como nuevo jugador del León, tras salir del retiro por segunda ocasión en los tres últimos años. Sin embargo, el ex capitán de la selección estadounidense regresó a su país para realizar trámites con su familia, y no existe una fecha para que regrese a México, dijo el jueves el técnico Gustavo Díaz.



"El plan, dentro del acuerdo con él, es que pidió este tiempo para una readaptación. Es lógico y normal por la situación en la que él está", dijo Díaz en rueda de prensa.



"Esperamos que (su regreso) sea lo antes posible, pero no podemos ponerle un día porque eso genera presión sobre él y puede ser que aceleremos procesos y termine eso con rendimientos que no sean los mejores, o un percance que no queremos".