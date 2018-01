Marco Estrada revela la razón de su baja de nivel con Azulejos de Toronto: ¡Su cama!

TORONTO, Canadá(AP)

El contraste dentro de la temporada 2017 de Marco Estrada fue impactante.



El mexicano registró efectividad de 3.15 entre abril y mayo, el tipo de actuación que los Azulejos esperaban de un abridor confiable que en el 2016 fue convocado al Juego de Estrellas por primera vez.



Posteriormente, la temporada de Estrada se descarriló, en medios de los rumores de cambio que rodeaban a una novena de Toronto que decepcionó.



En sus siguientes 10 aperturas, el diestro tuvo promedio de carreras limpias de 8.87 y otorgó 33 boletos en 45.2 innings en ese tramo.



Estrada recuperó la forma casi inmediatamente después que la fecha límite para hacer canjes pasó sin que Toronto lo cambiara.



El 31 de julio, horas después del límite, el sonorense lanzó contra los Medias Blancas y tuvo su mejor apertura en mucho tiempo al ceder apenas una carrera limpia en siete episodios.



Estrada terminó la temporada con efectividad de 3.68 en cinco aperturas en septiembre y los Azulejos lo recompensaron con una extensión de contrato de un año y 13 millones de dólares.



Entonces, ¿qué paso?



"Honestamente, no he hablado de esto… pero esencialmente, comencé a dormir", dijo Estrada en una entrevista con MLB Network Radio.



"Estaba teniendo problemas de sueño, tenía estrés sobre ser canjeado y otras cositas. Estaba en aprietos. Todo empeoró. Dejé de dormir. Pero una vez que eliminé todo eso, me pude encaminar. Honestamente, no creo que hice nada distinto. Simplemente estaba descansado. Cuando no duermes, por lo menos en mi caso, sentía que estaba dando vueltas en el montículo. Las cosas se volvían difíciles. Creo que el equipo lo sabía. Sabían que una vez que resolvieran los problemas con el sueño iba a estar bien. Y eso fue justo lo que sucedió".



Estrada le dio crédito a su familia, sus amigos y un siquiatra al que consultó para ayudarlo a superar ese periodo difícil. "Les he dado las gracias un millón de veces", dijo.



El sonorense fue franco al señalar lo que le causó insomnio: Estrés, magnificado por la incertidumbre de la época de cambios.



"Es uno de esos temas que ni siquiera quería tocar, pero la temporada terminó y siento que ahora puedo hablar al respecto", dijo el monticular. "Fue simplemente estrés. Nunca había pasado por algo como esto, pero me pasó a mí. No pensé que era posible, si soy sincero.



"Obviamente fue algo que pasó y me costó, pero una vez que lo corregí y mi mente estaba donde tenía que estar, pude dormir. Se ve en el tipo de lanzador que fui entre junio y julio y agosto y septiembre. Poder dormir marcó una gran diferencia".



Estrada dijo que trató "de todo" para tratar de dormir mejor en junio y julio.



"Me dijeron que pensara en una canción y la cantara en mi mente", dijo Estrada.



"Puedes contar. Hay muchas cosas… Para mí, creo que lo primordial fue tratar de despejar mi mente y dejarme de preocupar tanto. Más fácil dicho que hecho.



"Por suerte, tuve mucho apoyo. Tenía a mis amigos, mi familia. Pude hablar con los siquiatras allá. Todo eso combinado. Hablando, soltando todo fue lo que más me ayudó".