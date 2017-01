Cambio de aires

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una incertidumbre gira actualmente en la Gran Manzana. Y también, en la mente de Carmelo Anthony.Con la fecha límite de cambios a la vuelta de la esquina en la NBA , el futuro de “Melo” apunta para estar fuera de los Knicks de Nueva York. Situación a lo visto es del agrado del presidente del equipo, Phil Jackson.Fue a principios de la temporada cuando la relación Anthony-Jackson se venía desgastando. En diciembre, el directivo criticó al jugador por retener demasiado tiempo el balón, luego de una apabullante derrota ante los Cavaliers de Cleveland.A partir de ahí, los neoyorquinos cuentan con una marca de seis victorias y trece descalabros y que actualmente están fuera de playoffs al ocupar la undécima posición de la Conferencia Este.Desde su llegada al equipo en la mitad de la campaña del 2010-11, Anthony ha venido a menos en sus números para promediar al momento 22.2 puntos por partido, 6.0 en rebotes y 3.1 en asistencias. Lejos de su mejor versión en estadística cuando en el 2012-13 registró un promedio de 28.7 puntos y llegando hasta las semifinales conferencia en los playoffs.Tal vez, Jackson llegó a ese status de hartazgo y se dio cuenta que el jugador de 32 años de edad ya no cuenta con la capacidad para liderar a sus compañeros, ahora que el plantel adquirió talento como Courtney Lee, Joakim Noah y Derrick Rose para salir de esa mediocridad.Anthony se encuentra en el tercer año de cinco de su contrato por 124 millones de dólares que firmó en el 2014. Sin embargo, no ha sido lo que se esperaba en seis temporadas y media con el equipo neoyorquino, y de manera involuntaria ha dejado ser la cara de los Knicks.Aunado al segundo año de ensueño que está teniendo Kristaps Porzingis que se ha convertido en el “New kid on the block” para tener maravillada a la afición neoyorquina.Digamos que el presente y futuro de los Knicks de Nueva York no está y no estará en el jugador que porta el número siete con apellido Anthony.