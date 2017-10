Xolos vence a Lobos Buap

TIJUANA, Baja California(GH)

El Club Tijuana venció 2-1 a Lobos BUAP durante el encuentro correspondiente a la Fecha 10 de la LIGA MX- Apertura 2017, que se disputó esta tarde en la cancha del Estadio Universitario.



Un gol de vestidor adelantó a los Xoloitzcuintles. Al minuto 3, Ignacio Malcorra asistió a Gustavo Bou para que este rematara de cabeza y consiguiera su sexto tanto del torneo.



El encuentro se suspendió desde el 7’ por falta de iluminación en el estadio y no fue reanudado hasta 59 minutos después. La Escuadra Fronteriza estuvo cerca de convertir el segundo tanto tras un disparo de Juan Carlos Núñez que pasó apenas por encima del arco.



Los Rojinegros siguieron insistiendo y al 85’, Malcorra filtró para Bou, quien centró para que Miller Bolaños convirtiera el 2-0 al 38’. En la recta final de la primera mitad, Amaury Escoto convirtió acortó la ventaja y convirtió el 2-1 definitivo (43’)



Tras este resultado, los dirigidos por el DT Eduardo Coudet llegan a 18 unidades, producto de 5 victorias, 3 empates y 5 descalabros. Los Fronterizos viajarán con destino a la ciudad de Guadalajara para enfrentar al Atlas el próximo viernes 20 de octubre en la cancha del Estadio Jalisco.



ALINEACIONES:

LOBOS BUAP: 29 Jorge Villapando (P), 3 Francisco Rodríguez (C), 12 Heriberto Olvera (61’ Carlos Morales), 17 Luis Advíncula, 21 Eduardo Tercero, 24 Rodrigo Godínez (68’ Rafael Jiménez), 26 Juan Carlos Medina, 32 Jonathan Fabbro, 7 Amaury Escoto, 16 Alfonso Sánchez (62’Alfonso Tamay), 33 Julián Quiñones DT Rafael Puente



CLUB TIJUANA: 25 Gibran Lajud (P), 6 Juan Carlos Valenzuela (C), 2 Alejandro Donatti, 15 Damián Pérez, 19 Emanuel Aguilera, 14 Alejandro Guido (78’ Michael Orozco), 22 Juan Carlos Núñez, 24 Luis Chávez (67’ Joe Corona), 10 Ignacio Malcorra, 32 Miller Bolaños (72’ Juan Manuel Iturbe), 7 Gustavo Bou DT Eduardo Coudet



AMONESTADOS: Emanuel Aguilera (33’), Juan C. Medina (35’)