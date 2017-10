Sharapova cae en la Copa Kremlin

MOSCU (AP )

Maria Sharapova cayó el martes 7-6 (3), 6-4 ante Magdalena Rybarikova en la primera ronda de la Copa Kremlin, donde la rusa buscaba su segundo título en dos semanas.



Sharapova ganó el Abierto de Tianjin hace dos días.



“Francamente, me sentí bien, especialmente después de haber jugado cinco partidos en cinco días (en Tianjin). Fue una sorpresa”, dijo Sharapova. “Quizás no me preparé tan bien como debí”.