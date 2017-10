Chivas no salva la temporada con un clásico: "Piojo" Herrera

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Con la tranquilidad de estar en los primeros puestos de la tabla, Miguel Herrera, técnico del América, dejó ver que está listo para recibir mañana miércoles a unas Chivas sin aspiraciones de Liguilla.



"No se salvan temporadas con un clásico, ya lo dijo el técnico (Matías Almeyda), espero sea un partido combativo. Ellos desean darle esa alegría a su afición, pero nosotros también porque tendríamos más cerca la clasificación", dijo Herrera tras la práctica de este martes en Coapa.



Sin embargo, se deslinda de la etiqueta de favorito para encarar mañana miércoles al Guadalajara.



"No (nos sentimos favoritos). Es claro que lo catalogan por la posición en la tabla, pero es un clásico y por eso si salimos relajados nos podrían ganar. Son campeones, el mismo de hace seis meses y es un equipo fuerte aunque no han tenido un buen torneo", destacó el timonel americanista.