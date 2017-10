Nadal no jugará en Basilea por sobrecarga en rodilla

BASILEA, Suiza (AP )

Rafael Nadal anunció el martes que no jugará el torneo de Basilea la próxima semana para cuidarse de una sobrecarga en la rodilla derecha.



“Tengo una carga de estrés en la rodilla (over stressing), problema que ya tenía durante el torneo de Shanghai, y aconsejado por mi médico, me obliga ahora a tomar un tiempo de reposo”, señaló el tenista español.



El número uno del mundo dijo que la lesión lo afectó la semana pasada en el Masters de Shanghai, donde perdió en la final ante Roger Federer.



El astro suizo sumó su quinta victoria consecutiva sobre Nadal, una racha que comenzó en el torneo de Basilea en 2015.



Sin Nadal en el cuadro, el segundo del ranking mundial será cabeza de serie en Basilea.



“Después de dos semanas muy buenas en China, con el título de Pekín y la final en Shangai, ahora es tiempo para descansar”, sentenció Nadal.