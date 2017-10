Guerra de galaxias

(GH)

Para ser un equipo competitivo actualmente en la NBA es necesario reunir la mayor cantidad de talento posible. Esa es la tendencia en la mejor liga de basquetbol del planeta.



Dinero en la mesa para superestrellas, entrenamientos colectivos en la temporada muerta, amistades fuera de la duela: Cualquiera de las tres opciones resulta el paso previo para conjuntar un súper equipo.

El tener dos, tres o incluso cuatro jugadores de elite en un roster no es una situación rara desde que en el 2010 LeBron James anunció en cadena nacional que llevaba sus talentos al Calor de Miami para ser compañero de Dwayne Wade y Chris Bosh.



Otros antecedentes se vieron antes, aunque no a esos niveles.



Están los Celtics de Boston de las década de los ochenta con Larry Bird, Robert Parish y Kevin McHale, junto con los Lakers de Los Ángeles de “Magic” Johnson, Kareem Abdul-Jabbar y James Worthy.



En los noventa dominaron la duela los Toros de Chicago con Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman. Les siguieron la dupla de Kobe Bryant y Shaquille O’Neal con el equipo californiano; Manu Ginóbili, Tony Parker y Tim Duncan con los Spurs de San Antonio y nuevamente en Boston con Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen y Rajon Rondo.



Todos y cada uno de estos equipos compartieron ese sentimiento de ver cómo caía toda esa enorme cantidad de confeti al momento de celebrar un campeonato.



Los Guerreros de Golden State mantienen a ese “monstruo” de cuatro cabezas bajo los nombres de Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green, sumando desde la temporada pasada a Kevin Durant, quien los encaminó a su segundo título en tres años.



Los Cavaliers de Cleveland dejaron ir a Kyrie Irving, pero añadieron piezas importantes como Isaiah Thomas, el jugador estrella de la campaña anterior con los Celtics, además del una vez MVP Derrick Rose y Dwayne Wade. La etiqueta de “súper equipo” se mantiene en el estado de Ohio.



Las plazas no terminan ahí. Están los Spurs de San Antonio, un año más sin Tim Duncan, pero con Kawhi Leonard demostrando que lo mejor de él aún está por llegar en la liga, junto con Tony Parker, Pau Gasol y el eterno Manu Ginóbili.



A James Harden le llegó una compañía envidiable en los Rockets de Houston con la adquisición de Chris Paul para refrendar nuevamente su posición de contendientes en el Oeste.



Los aficionados del Thunder de Oklahoma City pueden sonreír ahora que el actual MVP va tener compañía en la quinteta titular con Paul George y Carmelo Anthony en sus filas.



La mancuerna Gordon Hayward-Kyrie Irving levanta mucha expectativa en el TD Garden de Boston. En un ambiente nuevo, pero no exento de presión, ya que tomará la batuta como líder del equipo, Irving buscará destronar a sus ex compañeros para proclamarse junto a los Celtics como los nuevos reyes de la Conferencia Este.



Venganza deportiva, intolerancia a perder o sólo ambición llevan a los equipos a formar súper equipos que pueden no ser del gusto del público, debido a la carencia de competitividad entre los equipos de la liga, pero al final de cuentas el objetivo es el mismo para cualquiera que forma parte del organigrama de una organización de la NBA: Añadir el trofeo Larry O’Brien a sus vitrinas.