Barcelona presenta a Paulinho, primer refuerzo post-Neymar

BARCELONA(AP )

No es el atacante que tanto quería el club, pero el volante brasileño Paulinho prometió el jueves “trabajo y esfuerzo” al ser presentado el jueves como el primer fichaje del Barcelona desde la partida de Neymar al Paris Saint-Germain.



El volante de contención de 29 años llega al Barsa procedente del Guangzhou Evergrande de China, donde jugó tres temporadas luego de dos campañas en Tottenham de Inglaterra. Aunque el club español no ofreció cifras sobre la transacción, reportes de prensa apuntan a que pagó unos 40 millones de euros (47 millones de dólares).



“Prometo trabajo y esfuerzo, me dedicaré a fondo a ayudar a mis compañeros”, afirmó Paulinho. “Soy un futbolista que ayudo en la defensa, pero que también he jugado muy avanzado a lo largo de mi carrera y también me gusta estar cerca del área. Ayudaré donde sea necesario”.



Aunque no es ajeno al gol con sus clubes o con la selección de Brasil, la tarea principal de Paulinho con el Barsa será cuidarle las espaldas a Sergio Busquets en el centro del campo, ayudando en la defensa para liberar a Andrés Iniesta, Lionel Messi y Luis Suárez en funciones de ataque.