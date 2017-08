El dominio es tan Real

Madrid, España()

Con el Barcelona no se quedó Neymar ni la Supercopa de España.



El Real Madrid ligó su segundo título en la temporada 2017-18 tras vencer 2-0 al Barsa, en la vuelta, disputada ayer en el Estadio Santiago Bernabéu, 5-1 en el global, para que los culés se quedaran con las manos vacías.



A los merengues no les hizo falta el portugués Cristiano Ronaldo, fuera cinco partidos por suspensión tras empujar al árbitro en la ida disputada en el Camp Nou, ni el galés Gareth Bale, ausente por decisión técnica.



El Madrid necesitó una pequeña dosis de inspiración, pero sobre todo de una zurda de 21 años que empieza a cotizarse con tremendos goles.



Apenas al 4’, Marco Asensio metió potente disparo que bajó como rayo hacia el arco, con el portero Marc-André ter Stegen de principal testigo, impávido ante semejante obra, similar a la que brindó en el primero de la serie, en el 3-1 del club blanco.



Fue la anotación que sepultó al conjunto blaugrana, que ya de por sí había salido nervioso a la cancha.



Por eso, al 39’, a Karim Benzema le bastó con anticiparse a Samuel Umtiti, controlar el balón y en el aire rematar de volea cruzado para batir a Ter Stegen.



El Madrid le robó el esférico al Barcelona, que apenas intentó en el primer tiempo, pero que se fue duramente golpeado al vestidor, con un Lionel Messi que sólo conseguía quejarse con el silbante José María Sánchez Martínez.



Los merengues sabían que tenían en sus manos la Supercopa y por eso, cuando Gerard Piqué salió lesionado al 50’, los aficionados blancos no perdieron la ocasión para lanzar un dardo más.



"¡Se queda, se queda!, lanzó la tribuna cercana a las bancas, en relación al tuit que hace un mes el central blaugrana publicó, y en donde afirmaba que Neymar se quedaba. El brasileño es ahora del Paris Saint Germain.