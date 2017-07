Cruz Azul derrota al Porto en tanda de penales

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Después de un encuentro que no mostró el nivel esperado, Cruz Azul venció a Porto en tanda de penales en el partido amistoso que tuvo lugar este lunes en el Estadio Azul.El primer tiempo presentó un encuentro cerrado en el que ambos equipos tuvieron pocas oportunidades, y aunque Porto tuvo las opciones más claras no logró conseguir ventaja.Al minuto 25, el juvenil arquero celeste Peláez solventó bien un disparo de media distancia. Después de una mala entrega de Peñalba, el Porto logró robar en la salida y desdoblar para que "Tecatito" Corona rematara con peligro, al minuto 34, pero que salió desviado.Sin embargo, para el medio tiempo el cuadro portugués realizó 7 cambios a su equipo, por lo que futbolistas como Iker Casillas y Jesús Corona abandonaron el campo para dar lugar a otros jugadores que también tienen actividad en temporada regular; por su parte Cruz Azul no hizo cambios, pero aun así se vio superado en muchas ocasiones en su sector defensivo.Al minuto 52 Hernâni desperdició una gran oportunidad para asistir a su compañero Galeno, y clavar el primer gol en el poste contrario al arquero. Seis minutos después el mismo Galeno perdió un duelo individual con el "Cata" Domínguez, en una jugada clara de gol frente al arquero.Al minuto 81 Miguel Layún y Héctor Herrera entraron al terreno de juego, pero no pudieron dar mayores resultados para su equipo, por lo que el empate sin goles continúo hasta el final.Después de que "Chaco" Giménez fallara en el primer penal cobrado, Cruz Azul logró anotar dos cobros para que después el "Gato" Silva le diera el triunfo con último penal raso y potente, frente a los portugueses que solo pudieron anotar en dos ocasiones desde los once pasos, siendo el mexicano Herrera uno de los cobradores exitosos.El técnico español de la Máquina salió expulsado del partido por reclamos al árbitro.