OJ Simpson pedirá libertad condicional tras 8 años preso

LAS VEGAS (AP )

OJ Simpson, ex astro de futbol americano y ahora reo Número 1027820 en Nevada, tendrá mucho a su favor cuando solicite esta semana a los miembros de la junta de libertad condicional del estado que lo dejen libre luego de cumplir más de ocho años de su sentencia por un intento infructuoso pro recuperar artículos deportivos de valor histórico.



A sus 70 años, Simpson tendrá la historia a su favor y un historial impecable tras las rejas cuando se acerca a los nueve años de prisión, el mínimo requerido de su condena de 33 por robo a mano armada y asalto con arma de fuego. Además, la junta de libertad condicional ya estuvo de su lado en una ocasión anterior.



No se espera que haya alguien en la audiencia del jueves que se oponga a su liberación en octubre _ni su víctima, ni siquiera el ex fiscal que persuadió al jurado en Las Vegas a condenar a Simpson en 2008.



"Asumiendo que ha tenido buena conducta en prisión, no creo que esté fuera de su alcance el recibir la libertad bajo palabra", subrayó David Roger, el jubilado fiscal de distrito del condado Clark.



Otros cuatro hombres que acompañaron a Simpson a una habitación de hotel para tratar de recuperar de dos comerciantes artículos deportivos y personales de colección que la ex estrella de futbol americano aseguraba le pertenecían aceptaron acuerdos de culpabilidad por el robo y recibieron libertad bajo caución.

Dos de esos hombres testificaron que portaban pistolas. Otro que enfrentó el juicio junto con Simpson fue sentenciado y pasó 27 meses encarcelado antes que la Corte Suprema de Nevada determinara que la fama de Simpson influyó en el jurado. La condena a Simpson fue ratificada.

La vida en prisión fue una dura caída para una carismática celebridad cuya carrera como un electrizante running back apodado "The Juice" le valió el Trofeo Heisman al mejor jugador universitario en 1968 y un lugar en el Salón de Fama de la NFL en 1985.

Luego fue comentarista deportivo, actor de cine en Hollywood, vocero de una compañía de alquiler de autos y una de las personas más famosas del mundo antes del llamado “juicio del siglo” en Los Ángeles, cuando fue absuelto del asesinato de su ex esposa Nicole Brown Simpson y un amigo de ella, Ronald Goldman.

Simpson se presentará el jueves en una teleconferencia desde el Centro Correccional Lovelock, para ser interrogado por cuatro comisionados de libertad condicional del estado en Carson City, a dos horas de distancia por vía terrestre.

Otros dos miembros de la junta supervisarán la audiencia, infirmó David Smith, un contrainterrogador para la audiencia.