Reportan altercado de Ezekiel Elliott en bar de Dallas

El corredor de los Dallas Cowboys, Ezekiel Elliott, estuvo involucrado en un incidente en un bar de Dallas la noche del domingo, según información de ESPN.



Un vocero de la policía de Dallas comentó que no hubo arrestos relacionados con el tema en cuestión.



El egresado de Ohio State se encuentra actualmente bajo investigación por parte de la NFL debido a unas acusaciones de violencia doméstica.



Diversos informantes han comentado a Schefter que podría recibir una suspensión de uno o dos partidos, pero la NFL ha negado que ya se haya tomado una decisión al respecto y comentaron que esto no será posible mientras no completen la investigación.





