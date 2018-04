Gerardo Torrado y el inicio del "Pacto de Caballeros"

(El Universal)

A pocas horas de que ocurra una de las reuniones más importantes en la historia del futbol mexicano entre futbolistas y directivos, recordamos cómo y con quién comenzó el famoso "Pacto de Caballeros" que estaría al borde de conseguir un paro en la Liga MX si no es que desaparece.



Todo comenzó en el año 2000 cuando, el mediocampista surgido en Pumas, abandonó como agente libre a los universitarios en busca del sueño europeo.



Cinco años en el viejo continente en clubes como: Tenerife, Poliejido, Sevilla y Racing de Santander ayudaron al "Borrego" a consagrarse como figura mexicana; sin embargo, su regreso no sólo iba a marcar su carrera sino la del futbol mexicano.



Al tratar de volver a la Liga MX, el conjunto de los Pumas no perdió la oportunidad de aprovechar la formación de Torrado y sacar una suma de dinero por los "derechos formativos" del mediocampista y fue en 2005 cuando la Máquina de Cruz Azul desembolsó una gran suma de dinero a la escuadra auriazul para hacerse con los derechos de Torrado.



Desde ahí varios jugadores han sufrido del famoso "Pacto de Caballeros" el cual es un acuerdo "informal" entre el jugador y el club, asegurándose que el futbolista no puede negociar con nadie más si la institución no está de acuerdo, (Aunque el contrato actual esté por concluir) pues ésta debe salir beneficiada de alguna manera.



Mañana miércoles se llevará a cabo una reunión entre la Asociación de Futbolistas Mexicanos y directivos de la Femexfut y Liga MX para determinar si desaparece el "Pacto". Los dirigentes y líderes de la AMFpro han amenazado con detener la última jornada del Clausura 2018 si éste no es eliminado.