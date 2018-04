Las Chivas quieren otro título

(El Universal)

Las Chivas tendrán dos rivales duros que enfrentar este martes por la noche en la final de ida de la Liga de Campeones de la Concacaf.



Primero el conjunto del Toronto que ha dejado en su paso a dos clubes importantes del balompié nacional como Tigres y América; sin embargo, el clima también será un importante factor contra el que tendrá que pelear la escuadra de Matías Almeyda.



Con una temperatura en los últimos días que ronda entre los -2° y 1° centígrados, al Rebaño Sagrado le espera una noche fría en Canadá.



Nieve, bajas temperaturas entre los 0° y 2° a la hora del encuentro en el BMO Field de Toronto, además de un pronóstico que marca 15% de precipitaciones con viento de 23 km/h, Chivas tratará de sacar una buena ventaja de visita y su principal arma según su estratega será que los jugadores rojiblancos tienen la "Sangra Caliente".



"Creo que no es fácil adaptarse al clima, el frío se siente, pero sabemos que nuestros jugadores tienen la sangre caliente, entonces no me preocupa el ambiente", puntualizó Almeyda en conferencia de prensa.



Además Matías también afirmó que no piensan en ser favoritos frente a la escuadra de la MLS en su séptima final en el banquillo del cuadro tapatío.



"Nunca creo en el favoritismo, todavía no empieza el juego, eso de ser favoritos es más para vencer, para alabar o pegar", finalizó.



Chivas se medirá ante Toronto en punto de las 19:15 horas (Tiempo de México) en la final de ida de la Liga de Campeones de la Concacaf, mientras que la vuelta será el próximo miércoles en el Estadio Akron.