TAS falla a favor de Manchester City en disputa con Vélez

LAUSANA, Suiza(AP )

El Tribunal de Arbitraje Deportivo dictaminó que la FIFA actuó correctamente cuando declaró que el Manchester City no quebrantó el estatuto de transferencias de menores de 18 años cuando fichó al adolescente Benjamín Garré del club argentino Vélez Sarsfield.



El TAS (las siglas en francés del tribunal) rechazó la apelación que Vélez presentó contra el fallo de la FIFA que favoreció el City. El tribunal publicará el contenido de su veredicto el viernes.



Vélez denunció al City ante la FIFA en 2016 y alegó que el club inglés no cumplió con el reglamento de transferencias al fichar a Garré, pocos días antes de cumplir los 16.



El flamante campeón de la Liga Premier afirmó que podía registrar a Garré ante la Asociación del Futbol Inglés y la FIFA debido a que el volante creativo tenía un pasaporte italiano.



La FIFA acata la legislación de la Unión Europea que permite las transferencias internacionales de jugadores de 16 y 17 años.



Previamente, la FIFA había dicho que “no existen elementos que justificasen” sancionar al City.



Garré aún no ha debutado con el primer equipo del City.