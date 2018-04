Villanueva pega HR en derrota de Padres

TIJUANA, Baja California(GH)

Los Padres de San Diego pagaron caro cada error que cometieron ante Los Dodgers de Los Ángeles y además, dos ex frailes les pegaron cuadrangular en la derrota 10-3 en el primero de la serie que se disputó en Petco Park.



Matt Kemp y Yasmani Grandal pegaron bambinazos con compañeros en circulación para ayudar al conjunto angelino a poner su foja 6-9 en la división oeste de la Liga Nacional; el mexicano Christian Villanueva pegó cuadrangular para la causa fraile.



En la segunda baja, con la pizarra 1-0 en contra y Hunter Renfore en circulación, Villanueva midió en un lanzamiento a Hyun-Jin Ryu y al segundo, le tundió con palo de vuelta entera, fue el sexto vuelacercas para el tapatio.



Aunque en la siguiente entrada, con cero outs, Villanueva cometió pifia y no midió el bote de un batazo machucado de Chris Taylor, quien llegó hasta la segunda.



El jardinero Hunter Renfroe cometió otro error para los frailes ante el siguiente bateador, Corey Seager, con lo que Taylor aprovechó para empatar el juego 2-2.



Después, Kike Hernández pegó sencillo al central con lo que mandó a Seager de la antesala a home.



Cody Bellinger conectó sencillo a Erlin y se mantuvo en transito junto con Hernández, vino Matt Kemp y entre abucheos de los aficionados a su ex equipo, limpió las bases con cuadrangular para poner el electrónico 6-2.



Los toletes de los azules se apagaron, pero cuando se prendieron fue en la novena para llenar las bases y fue Yasmani Grandal el encargado de pegar el grand slam para poner el 10-3.



Ryu ganó su quinto juego ante los frailes, el zurdo surcoreano lanzó seis entradas en donde le pegaron tres hits, le anotaros dos carreras y ponchó a nueve.



Robbie Erlin perdió su primera apertura en casi dos años, laboró tres entradas donde le conectaron seis hits, le anotaron seis carreras, dio dos bases y recetó cuatro chocolates.