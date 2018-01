Estilistas denuncian por agresión a Edwin Cardona y Wilmar Barrios

BUENOS AIRES (AP )

Edwin Cardona y Wilmar Barrios, futbolistas colombianos del club Boca Juniors de Argentina, fueron denunciados por dos mujeres por supuestos maltratos y amenazas.



La denuncia interpuesta en un juzgado en Buenos Aires sostiene que los dos integrantes del equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto supuestamente privaron ilegítimamente de la libertad e infringieron lesiones a dos mujeres cuya identidad no trascendió, durante una visita que hicieron el 13 de enero a un apartamento donde funciona una peluquería, explicó el miércoles a periodistas el abogado de los futbolistas Miguel Ángel Pierri.



“Los jugadores se ponen a disposición (de la justicia) y van a declarar todo lo que tiene para declarar; estamos confiando en que son absolutamente inocentes y queremos saber quién está detrás de esto”, señaló Pierri, quien fue notificado de la denuncia e indicó que quiere ver qué tipo de pruebas fueron aportadas. The Associated Press intentó comunicarse sin éxito con el juzgado donde se presentaron las acusaciones.



El abogado de los futbolistas indicó que ambos “solo fueron a cortarse el cabello”.



Juan Cerolini, abogado de una de las denunciantes, dijo a medios de prensa que las mujeres afirmaron en la denuncia presentada el martes que supuestamente fueron amenazadas con un cuchillo, y que sufrieron lesiones en el cuerpo.



Cerolini dijo que, según las denunciantes, ambos futbolistas habrían ingerido alcohol. Aclaró que ninguno de ellos ha sido acusado de haber intentado abusar de las mujeres. “No tiene por qué haber abuso para que la situación se descontrole”, señaló al canal de televisión Crónica.



Indicó además que las mujeres son “estilistas” y habrían acudido al apartamento llamadas por el peluquero y a petición de los jugadores.



El presidente de Boca, Daniel Angelici, dijo que tiene previsto reunirse el miércoles con los dos jugadores para tratar el asunto.



“Hay que estar tranquilo y esperar las pruebas. Y no nos va a temblar el pulso para actuar de la manera correcta", aseguró Angelici a Fox Sports Radio sobre la situación de los dos jugadores colombianos, quienes rechazaron las acusaciones.



Cardona desmintió las acusaciones en declaraciones a la emisora radial AM 990.



"Estoy muy dolido y triste por todo lo que se está diciendo. Tengo esposa y tres hijas", manifestó el mediocampista de Boca y de la selección colombiana. Cardona fue suspendido por la FIFA cinco partidos internacionales el año pasado por realizar un gesto racista en un partido amistoso entre Colombia y Corea del Sur.



Barrios también ha sido convocado a la selección de Colombia.

Los futbolistas sostienen que fueron a visitar al “peluquero de toda la vida” que conocía a las mujeres involucradas, y que él puede atestiguar que ellos no hicieron nada irregular.



Según versiones periodísticas, el colombiano Frank Fabra estuvo en ese lugar y tendrá que declarar en el marco de la investigación judicial como testigo.



Cardona, Barrios y Fabra fueron desafectados del partido amistoso contra Aldosivi que se jugará en la fecha en la ciudad costera de Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires.



El partido es previo al superclásico del próximo domingo entre Boca Juniors y River Plate que se disputará en la misma ciudad.