Peleará Montes titularidad

MONTERREY, NL()

El defensa central de los Rayados, César Montes, aseguró que respeta la decisión del director técnico Antonio Mohamed, pero buscará recuperar su puesto.



El zaguero hermosillense mencionó que Nicolás Sánchez y José Basanta han hecho un buen trabajo."Uno tiene que volver a las bases, estoy trabajando para volver a ganarme un puesto. Mis compañeros lo están haciendo bien y yo voy a buscar mi oportunidad", comentó ayer en conferencia de prensa.



"Es una decisión del entrenador, Nico, Basanta, todos están en un gran nivel. La competencia es sana y voy a pelear por un lugar en el once titular".



Montes reconoció que su principal motivación para recuperar su lugar es ser llamado de nuevo a la Selección Nacional.



"Tengo que sumar minutos acá para ser visto para la Selección Nacional", dijo.



Por lo pronto, luego de no haber sido titular en la Liga, Montes irá de inicio en el juego de hoy contra los Dorados en la segunda jornada de la Copa MX.



Los albiazules intentarán repetir como campeones.



"La Copa no es tan valorada para mucha gente, pero para el club tiene la misma importancia que la Liga, lo demostramos y en Culiacán vamos por el primer paso", advirtió.