Cowboys no hablan de futuro de Romo

FRISCO, Texas(AP )

Los más allegados a Tony Romo en los Cowboys no están listos para discutir el futuro del veterano quarterback, probablemente porque saben cuál será la respuesta.



Luego de 156 partidos y marcas de la franquicia de 34.183 yardas por aire y 248 touchdowns, la carrera de Romo en Dallas parece haber acabado al perder la titularidad que tuvo durante 10 años a manos del sensacional novato Dak Prescott luego de una lesión en la espalda en la pretemporada.



La pregunta es, ¿qué viene ahora?



"Hay varias posibilidades", dijo el dueño y gerente general de los Cowboys Jerry Jones en su programa radial el martes. "No pienses por un segundo si lees algo diferente o escuchas algo sobre donde va a estar Romo que eso tiene alguna credibilidad".



"Solamente hay una persona que puede tomar la decisión, y no se ha tomado una decisión", dijo, refiriéndose a sí mismo.



Romo casi seguramente va a tener al menos alguna influencia en su próximo destino, gracias a sus fuertes relaciones con la familia Jones y el entrenador Jason Garrett. Y la lógica dice que será con contendiente para los playoffs en necesidad de quarterback.