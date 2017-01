Van Gaal dice que probablemente no vuelva a dirigir

LA HAYA, Holanda (AP )

El ex técnico de Manchester United, Barcelona y la selección de Holanda parece haber bajado el telón de su exitosa carrera en los banquillos.



El holandés de 65 años no ha estado a las riendas en un club desde que fue despedido por United en mayo.



Ese decepcionante final a una gestión de dos años fue después de uno de sus mayores triunfos — guiar a Holanda hasta las semifinales en la Copa del Mundo de 2014 en Brasil.



Van Gaal, con 30 años de experiencia como técnico, se estaba tomando un descanso tras ser despedido, "pero ahora no creo que vaya a regresar a la profesión", le dijo al diario De Telegraaf en un artículo publicado el martes.



Van Gaal guió al Ajax al título de la Liga de Campeones en 1995 y a Barcelona, Bayern Munich y AZ Alkmaar a títulos de liga.