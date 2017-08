Mata a su presa

Kyoto, Japón()

Luis Nery ya puede poner su nombre junto a peleadores de la talla de Rubén Olivares, Jesús Castillo, Carlos Zárate, Lupe Pintor, todos ellos monarcas de peso Gallo.



Con 22 años de edad, el tijuanense Nery (24-0,18 KOs) es una de las mayores sorpresas este año en el boxeo, al noquear en el cuarto round al japonés Shinsuke Yamanaka (27-1-2, 19 KOs), y con ello arrebatarle el campeonato Gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).



Yamanaka era uno de los monarcas más sólidos del mundo al hilvanar doce defensas exitosas de su cetro. La visita de Nery parecía una más para el nipón, quien tuvo que ser arrancado de los puños del mexicano para sobrevivir.



"Pantera" Nery supo eludir el largo jab de su oponente y con combinaciones al cuerpo y rostro, minó poco a poco al japonés.



"Es una gran hazaña la que hice, ganarle a un gran campeón y en su casa. Todavía no me la creo", dijo "Pantera" en teleconferencia realizada con el CMB.



El bajacaliforniano tuvo el atrevimiento de ir al frente a lo largo de los cuatro asaltos y en el tercero conectó una izquierda que tambaleó al asiático. Shinsuke no asimiló el castigo de "Pantera" y su equipo, junto con el réferi, decidió detener el combate, a falta de 30 segundos del cuarto round.



"El tercer asalto lo conecté fuerte con la mano izquierda y ahí me di cuenta que podía acabar con él".



Golpeó al cuerpo y al rostro de Yamanaka y un gancho a la mandíbula hizo retroceder al japonés, quien era avasallado por el mexicano, que sacó a relucir todo su arsenal para vapulear al invicto.



Lo llevó contra las cuerdas y siguió con su letal castigo a dos manos hasta que el réferi, de un lado, y una persona de la esquina de Yamanaka, del otro, se metieron entre ambos pugilistas para detener la pelea y consumar el triunfo del "Pantera".